Kral Charles ve Kraliçe Camilla anma töreninde gözyaşlarını tutamadı
Normandiya Çıkarması'nın 80'inci yıl dönümü törenlerine katılan Kral Charles ve Kraliçe Camilla, bir gazinin duygusal konuşmasında gözyaşlarına boğuldu
İngiltere'de dün İkinci Dünya Savaşı sırasında Müttefik Güçler'in 6 Haziran 1944'te başlattığı Normandiya Çıkarması'nın 80'inci yıl dönümü için tören düzenlendi. Töreni Kral Charles ve Kraliçe Camilla birlikte izledi.
Savaşın gazileri törende askerlerden büyük ilgi ve saygı gördü. Gaziler, töreni izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.
Portsmouth'ta gerçekleşen etkinlikte, genç bir asker olarak çıkarmada görev alan bir gazinin anlattıkları karşısında Camilla ile Charles gözyaşlarını tutamadı.
Kraliyet Donanması gazisi Eric Bateman'ı dikkatle dinlerken Charles burnunu mendille sildi, Camilla da gözleri dolu dolu izledi.
Kanser teşhisi konulduktan sonraki ilk halka açık konuşmasını bu anma etkinliğinde yapan Kral Charles; "Bugün ve yaşamlarımız boyunca duyduğumuz cesaret, dayanıklılık ve dayanışma hikâyeleri bizi harekete geçirmekten, ilham vermekten ve o büyük savaş zamanı kuşağına neler borçlu olduğumuzu bize hatırlatmaktan geri kalmıyor" dedi.
Charles ayrıca, “Zalimliğin yerine özgürlüğün getirilmesinde onların hizmetlerini ve fedakarlıklarını bizlerin ve gelecek nesillerin unutmamasını sağlamak bizim görevimizdir” ifadesini kullandı.
Törene, tahtın veliahtı Prens William da katıldı. William'ın boynunda madalyaları vardı. Önleyici kemoterapi gördüğü için uzun süredir halkın karşısına çıkmayan eşi Prenses Kate Middleton, bu etkinlikte de yer almadı.