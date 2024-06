100 liralık cinayet! Oğlunu öldüren baba hakim karşısında

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 38 yaşındaki oğlu H.E'yi av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 66 yaşındaki T.E'nin "ağırlaştırılmış müebbet" hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık T.E. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktulün müşteki eşi E.E. ve taraf avukatları da mahkemede hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan T.E, oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve sürekli kendilerine şiddet uyguladığını iddia etti.

"Olay günü oğlum H.E. benden annesi aracılığıyla para istedi. Ben de 200 lira verdim. Üzerimde kalan 180 lirayı da başka ihtiyaçlarımız için kullanacaktım. Eşim evin avlusunda bekleyen oğluma parayı götürdüğü sırada oğlum H.E'nin bağırdığını duydum. Bir süre sonra oğlumun bahçede bulunan satır ile annesinin üzerine yürüdüğünü gördüm ve kendisine müdahale ettim. H.E'nin kolundan tutup sendeledim. H.E. yere düştü. Bu sırada hemen evin içine girip biber gazı aradım. Fakat bulamayınca yatak odasında dolapta bulunan av tüfeğini elime aldım. Dışarı çıktığımda H.E'nin satırla üzerime doğru geldiğini görünce korkutmak amacıyla 2 el ateş ettim. Kesinlikle hedef gözetmedim. Ben kimseye zarar verecek bir insan değilim. Çocuğumu öldürmeyi asla düşünmedim. Ancak oğlumun bu zamana kadar bize yapmış olduğu şiddet ve olay günü yaşananların etkisiyle ateş etmek zorunda kaldım. Pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

"100 LİRA DAHA İSTEDİ BABASI 80 LİRAM VAR DEDİ"

Maktulün eşi müşteki E.E. ise kocasının ölmeden önce uyuşturucu madde kullandığını ve son zamanlarda işten çıktığını da anlatarak şunları söyledi:

"Olay günü H.E'nin avukat görüşmesi vardı. Babasından bu nedenle para istedi. Uyuşturucu madde parası istemedi. H.E. 500 lira istedi. Babası ise '200 lira param var' dedi. H.E. babasından 100 lira daha isteyince babası '80 liram var' dedi. Bunun üzerine H.E, 'kapıyı pencereyi indiririm' dedi. Bu sırada babası içeri girip elinde tüfekle geldi. H.E'ye doğru bir el ateş etti. Eşim bu sırada kaçmaya çalışırken yere düştü. Babası eşim yerde yatarken sırtına doğru bir el daha ateş etti. Sonra tüfekle benim üzerime doğru yürüdü. Ben eşime yerde tampon yapmaya çalışırken babası bana engel oldu. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum."