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        Haberler Gündem Güncel Yol vermediği ambulansın önünü kesti! | Son dakika haberleri

        Bağcılar'da ambulansa yol vermeyip önünü kesen sürücü kamerada!

        İstanbul'da trafikte kaydedilen dehşet anlarına inanılmaz bir olay eklendi. Bağcılar'da Basın Ekspres Yolu'nda bir sürücü, siren çalarak ilerleyen bir ambulansı önce sıkıştırdı, ardından da ambulansın önünü kesti. O anlar da saniye saniye kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 11:10 Güncelleme: 06.06.2024 - 11:10
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        Bağcılar'da siren çalarak ilerleyen ambulansı sıkıştıran otomobil sürücüsünün aracından inerek sağlık çalışanlarıyla tartışması cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        DHA'nın haberine göre olay, Basın Ekspres Yolu Başakşehir istikameti Güneşli yol ayrımında dün öğlen saatlerinde meydana geldi.

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        İddiaya göre bir otomobil sürücüsü siren çalarak ilerleyen ambulans şoförü ile tartışmaya başladı.

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        DİĞER SÜRÜCÜLER KAYDETTİ

        Otomobil sürücüsü aracı ile ambulansın önünü kesmeye çalışarak arkadan gelen bir ambulansın da yolunu kapattı.

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        Trafikte ilerleyenleri tehlikeye atan sürücü daha sonra ambulansın önünü kesti. Araçlarından inen taraflar, bir süre yolda tartıştı.

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        Tartışma araya trafikteki diğer sürücülerin de girmesiyle son buldu. Yaşananları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

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