Meteoroloji açıkladı! Sıcaklık o 3 kentimizi kavurdu! Meteoroloji, dün saat 06.00 ile 18.00 arasında, yurt genelinde etkili olan kavurucu sıcağın en çok hissedildiği 3 kenti açıkladı. Ülke genelinde bugün de sıcak havanın etkisinin sürmesi bekleniyor. İşte rekor kıran o üç kentimiz...

Demirören Haber Ajansı Giriş: 06.06.2024 - 10:56 Güncelleme: 06.06.2024 - 10:57 facebook

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