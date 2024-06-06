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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı - Balıkesir gündem haberleri | Son dakika haberleri

        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!

        Balıkesir'de, iddiaya göre park halindeki iş makinesini hareket ettiren ve panik yapıp durduramayan 11 yaşındaki Fatih Sakar, iş makinesinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 08:11 Güncelleme: 06.06.2024 - 08:11
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        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
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        Balıkesir'de olay, dün öğle saatlerinde, Havran ilçesi kırsal Kocadağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta iş makinesi ile çalışma yapan İsa Sakar, bir süre sonra park ettikten sonra yanından ayrıldı.

        İŞ MAKİNESİ BİR ANDA DEVRİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre iş makinesinin başına gelen Sakar'ın oğlu Fatih Sakar (11), iş makinesini çalıştırdı. Hareket eden ve panik yapan çocuğun durduramadığı iş makinesi şarampole devrildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Çocuğun yaralandığını gören çevredekileri, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede talihsiz çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Fatih Sakar'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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