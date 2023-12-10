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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 10:18 Güncelleme: 10.12.2023 - 10:18
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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

        MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada, hakem Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.

        Ligde geride kalan 14 haftada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip 15 puan topladı.

        Sivasspor'da, Konyaspor maçı öncesinde Emrah Başsan'ın sakatlığı bulunuyor.

        Süper Lig'de bu sezon üçer sarı kart gören forvet Rey Manaj ve defans oyuncusu Caner Osmanpaşa, yarınki karşılaşma öncesi ceza sınırında yer alıyor.

        Sivas temsilcisi bugün yapacağı antrenmanın ardından Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Konya'ya hareket edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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