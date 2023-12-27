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        Baba mesleği antika radyo tamirciliğini 43 yıldır sürdürüyor

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde radyo tamircisi 56 yaşındaki Ayhan Tanrıverdi, antika radyolara 43 yıldır yeniden hayat veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 12:58 Güncelleme: 27.12.2023 - 13:09
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        Baba mesleği antika radyo tamirciliğini 43 yıldır sürdürüyor
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde radyo tamircisi 56 yaşındaki Ayhan Tanrıverdi, antika radyolara 43 yıldır yeniden hayat veriyor.

        Tanrıverdi, AA muhabirine, eskiden rağbet gören radyonun yeni teknoloji ile artık ilgi görmediğini söyledi.

        Babasının yanında 13 yaşında radyo tamirciliğine başladığını belirten Tanrıverdi, "Antika radyoları tamir ederek geçimimi sağlıyorum. Baba mesleği olduğu için de bırakmak istemiyorum." dedi.

        Tanrıverdi, antika radyoları özenle tamir ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

        "Bunun hastası olan kişiler var. Dededen veya babadan kalma antika radyolar oluyor. Bunları tamire getiriyorlar. Ben de tamirini yaptıktan sonra kendilerine teslim ediyorum. Tek sıkıntımız geriden gelen çırak yok. Kısacası meslek artık unutulmaya yüz tuttu. Şarkışla'da benden sonra daha kimse bu mesleği yapmaz. Bunun için de üzülüyorum."

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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