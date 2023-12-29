Suşehri SYDV Mütevelli Heyeti'nde görev alacak muhtarlar seçildi
Sivas'ın Suşehri ilçesinde Suşehri Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti'nde görev alacak muhtarların seçimi yapıldı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde Suşehri Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti'nde görev alacak muhtarların seçimi yapıldı.
İlçe Halk Eğitim Müdürlüğünün konferans salonunda yapılan mütevelli heyeti seçimine, Kaymakam Ahmet Korkmaz, köy ve mahalle muhtarları katıldı.
2024 yılı mütevelli heyetine Yeni Mahalle Muhtarı Candar Yüzüak ve Kurugöl Köyü Muhtarı Şeref Bıldırcın seçildi.
Mütevelli heyetine seçilen muhtarlara yeni görevinde başarılar dileyen Korkmaz, bir önceki mütevelli heyetinde görev alan muhtarlara da hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Toplantıya, SYDV Müdürü Teyfik Coşkun da katıldı.
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