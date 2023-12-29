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        Gürün Kaymakamı Sarı, Hükümet Konağı inşatını inceledi

        Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, yapımı devam eden Hükümet Konağı inşasında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 10:45 Güncelleme: 29.12.2023 - 10:47
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        Gürün Kaymakamı Sarı, Hükümet Konağı inşatını inceledi
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        Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, yapımı devam eden Hükümet Konağı inşasında incelemelerde bulundu.

        Sarı ve beraberindeki heyet, yapımı devam eden Hükümet Konağı'nı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

        Çalışmalarda sona gelindiğini aktaran Sarı, "Yeni binamızda kamu kurum ve kuruluşları hizmet verecek. Binamız Gürün coğrafyasına uygun ve zamanımızın ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda planlandı. Yeni Hükümet Konağı geçmişimizi ve zamanımızı harmanlayarak geleceği kuşatan hoş ve estetik bir yapı olacak." dedi

        Galeri
        Galeri

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