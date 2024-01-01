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        Şarkışla Kaymakamı Öztürk, görevi başındaki personelin yeni yılını kutladı

        Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, yeni yılda görevi başında olan polis, jandarma, sağlık ve itfaiye personellerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 14:06 Güncelleme: 01.01.2024 - 14:11
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        Şarkışla Kaymakamı Öztürk, görevi başındaki personelin yeni yılını kutladı
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        Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, yeni yılda görevi başında olan polis, jandarma, sağlık ve itfaiye personellerini ziyaret etti.

        Öztürk, fedakarca görev yapan personelleri tebrik etti.

        Vatandaşların yeni yılını da kutlayan Öztürk, "Sizlerin özverisi ve fedakarlığı, toplumumuzun huzuru ve güvenliği için büyük bir öneme sahiptir. Mesai mefhumu gözetmeksizin görevinizin başında olmanız bizler için gurur verici. Bu özel günde sizlerle bir arada olmak, yeni yılınızı kutlamak benim için büyük bir mutluluk." dedi.

        Ziyarette Kaymakam Öztürk'e, Şarkışla İlçe Emniyet Müdürü Alparslan Öcal ve İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Akar da eşlik etti.

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