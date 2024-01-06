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        Muzaffer Sarısözen konserle anıldı

        Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Muzaffer Sarısözen'in vefatının 61. yılında anma konseri verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 16:07 Güncelleme: 06.01.2024 - 16:12
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        Muzaffer Sarısözen konserle anıldı
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        Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Muzaffer Sarısözen'in vefatının 61. yılında anma konseri verdi.

        Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Devrim Ersöz ve Gültekin Çelik'in konuk ses sanatçısı olarak katıldığı programda şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro ses sanatçıları, solo ve koro halinde Sarısözen'in derlediği türküleri seslendirdi.

        Ayrıca Sivas halk oyunu ekibinin oynadığı Sivas halayları ve efelerin zeybek oyunu programa renk kattı.

        Programı İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Baker, koro müdürü Davut Kaya ve müzikseverler izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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