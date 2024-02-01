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        Sivasspor kafilesi, MKE Ankaragücü karşılaşması için Ankara'ya YHT ile gitti

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, Ankara'ya Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 13:39 Güncelleme: 01.02.2024 - 14:13
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        Sivasspor kafilesi, MKE Ankaragücü karşılaşması için Ankara'ya YHT ile gitti
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        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, Ankara'ya Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile gitti.

        Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor kafilesi, takım otobüsüyle Sivas YHT Garı'na geldi.

        Burada bir grup taraftarın karşıladığı kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra YHT ile Ankara'ya hareket etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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