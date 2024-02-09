Sivasspor, kaleci Hüseyin Arslan'ı transfer etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, TFF 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor'dan kaleci Hüseyin Arslan'ı renklerine bağladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, TFF 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor'dan kaleci Hüseyin Arslan'ı renklerine bağladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki file bekçisi Hüseyin Arslan ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Hüseyin Arslan'ın 91 numaralı formayı giyeceği ve yarın şehre gelerek kırmızı-beyazlı ekibe dahil olacağı aktarılan açıklamada, "Hüseyin Arslan'a 'Sivasspor'umuza hoş geldin' der, formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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