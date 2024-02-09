Sivasspor, kaleci Hüseyin Arslan'ı transfer etti

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki file bekçisi Hüseyin Arslan ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.

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