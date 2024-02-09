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        Sivas'ta 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Sivas'ta hakkında kesinleşmiş 17 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 18:50 Güncelleme: 09.02.2024 - 18:50
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        Sivas'ta 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Sivas'ta hakkında kesinleşmiş 17 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Sivas İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) yaptıkları istihbari çalışmalarda hakkında kesinleşmiş 17 yıl, 1 ay 29 gün hapis cezası bulunan Ö.I'yı (45) yakaladı.

        Farklı suçlardan 96 suç kaydı bulunan firari hükümlü adli işlemlerinin ardından Sivas Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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