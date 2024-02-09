Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin kuruluşunun 50. yılı kutlandı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda bir konuşma yapan Vali Yılmaz Şimşek, 50 yıl önce kurulan üniversitenin şehrin önemli bir marka değeri olduğunu söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin ülkenin 13. üniversitesi olarak kurulduğunu anımsatan Şimşek, "Üniversitemiz 80'i aşkın ülkeden 3 bin 950 yabancı olmak üzere 53 bin öğrencisi, 5 bin 500 akademik ve teknik personeliyle eğitim ve araştırma faaliyetlerinde, sürekli gelişen teknolojik alt yapısıyla ülkemizin önde gelen seçkin üniversitelerinden biri durumuna gelmiştir." dedi.

Şimşek, üniversitenin başarılarının devamını temenni etti.

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin Cumhuriyetin 50. yılında kurulan köklü bir üniversite olduğunu aktararak, nice yıllara erişmesini diledi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de üniversitenin kuruluşunun 50. yıl dönümünün hayırlı olmasını temenni etti.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ise Anadolu'nun kadim şehri Sivas'ın güzide bilim yuvasının 50. kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Yıldız, bilim ve araştırma merkezi olan üniversitelerini daha ileri noktalara taşımak için çaba göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından akademik alanda başarı gösteren akademisyenlere plaket verildi.

Törene il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.