Sivasspor kaleci Muammer Yıldırım ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, kaleci Muammer Yıldırım ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor ile Muammer Yıldırım arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Muammer’e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.