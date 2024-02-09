Sivasspor, Queensy Menig ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da dünyaya gelen Queensy Miquel Saymon Wensley, futbola Ajax altyapında başladı. Ardından PEC Zwolle, Nantes, Oldham Athletic, Twente formasını giyen futbolcu son olarak Sırbistan Süper Lig ekiplerinden Partizan'da forma giydi. Kariyerinde 340 maça çıkan futbolcu 69 kez de gol sevinci yaşadı. 42 asist yapan Hollandalı futbolcu, çeşitli kategorilerde 5 kez ülkesinin milli formasını giydi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.