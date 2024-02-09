Sivasspor'da kaleci Erhan Erentürk Manisa FK'ya kiralandı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor kaleci Erhan Erentürk'ü Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'ya kiraladığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor kaleci Erhan Erentürk'ü Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'ya kiraladığını duyurdu.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kaleci Erhan Erentürk'ün, sezon sonuna kadar Manisa FK'ya kiralandığı belirtildi. Açıklamada, "Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Sivasspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Erhan Erentürk ligde forma şansı bulamazken, kırmızı-beyazlı ekibin Ziraat Türkiye Kupası'nda Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor ve Artvin Hopaspor ile oynadığı karşılaşmalarda süre almıştı.
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