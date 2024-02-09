Sivasspor'da kaleci Erhan Erentürk Manisa FK'ya kiralandı

Sivasspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Erhan Erentürk ligde forma şansı bulamazken, kırmızı-beyazlı ekibin Ziraat Türkiye Kupası'nda Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor ve Artvin Hopaspor ile oynadığı karşılaşmalarda süre almıştı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kaleci Erhan Erentürk'ün, sezon sonuna kadar Manisa FK'ya kiralandığı belirtildi. Açıklamada, "Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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