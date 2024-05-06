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        Akıncılar Kaymakamı Açıkbaş, veda ziyaretinde bulundu

        Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, ilçedeki kurumlara veda ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 12:21 Güncelleme: 06.05.2024 - 12:23
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        Akıncılar Kaymakamı Açıkbaş, veda ziyaretinde bulundu
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        Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, ilçedeki kurumlara veda ziyaretinde bulundu.

        Isparta'nın Aksu ilçesine atanan Açıkbaş, 8 aydır görev yaptığı Akıncılar ilçesinde Jandarma Komutanlığı, Emniyet Amirliği ve Devlet Hastanesini ziyaret etti.

        Görevli personellerle vedalaşan Açıkbaş, daha sonra esnaflara ve şehit ailelerine veda ziyareti gerçekleştirdi.

        Açıkbaş, Öğretmenevi'nde onuruna düzenlenen veda yemeğine katıldı.

        İlklerin hiçbir zaman unutulmayacağını söyleyen Açıkbaş, "İlk görev yerim olan Akıncılar ilçesi ve insanlarını hiçbir zaman unutmayacağım. İlçe halkıyla olan bağım hayatım boyunca sürecek." dedi.

        Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, kurum amirleri, personelleri, muhtarlar ve vatandaşların katılım sağladığı programda Açıkbaş'a ilçeye hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

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