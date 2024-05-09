Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Ulaş'ta yangın tatbikatı yapıldı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 15:29 Güncelleme: 09.05.2024 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ulaş'ta yangın tatbikatı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.

        Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü personeline yangın eğitimi verildi.

        Müdürlük bahçesinde düzenlenen tatbikatta Ulaş Belediyesi itfaiye personeli Mustafa Çağlak yangına karşı alınacak tedbirler, yangına müdahale, yangının türüne göre doğru ve etkin söndürücü maddelerin kullanımı hakkında bilgi verdi.

        Daha sonra itfaiye personeli işletme çalışanlarına yangın söndürme tekniklerini uygulamalı gösterdi.

        Ulaş Tarım İşletmesi Müdürü Hasan Keskin, afetlere karşı her zaman hazır olunması gerektiğini söyledi.

        İşletmenin tarım arazisinin fazla olduğunu belirten Keskin, "Bu yıl 30 bin dekara yakın mahsul ekildi. İşletmemizde 20 bin civarında küçükbaş hayvan yetiştirilmekte. Arazilerimizde ve işletmemizde meydana gelebilecek yangınlardan korunmak için işçilerimize, güvenlik personeline ve memurlarımıza yangın anında yapılması gerekenler konusunda uygulamalı bilgi verildi." dedi.

        Keskin, Ulaş Belediyesi itfaiye personeline desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ticaret Bakanı Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına açıklama
        Ticaret Bakanı Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına açıklama
        Dikkat! Ülke genelinde 2 gün sürecek! Çamur yağacak!
        Dikkat! Ülke genelinde 2 gün sürecek! Çamur yağacak!
        Kadın pilotun başarısı!
        Kadın pilotun başarısı!
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Döviz mevduatları 2 haftada 5.2 milyar dolar eridi
        Döviz mevduatları 2 haftada 5.2 milyar dolar eridi
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Sağlık Bakanı Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor
        Sağlık Bakanı Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Gazı açıp sohbete dalan döner ustası hastanelik oldu
        Gazı açıp sohbete dalan döner ustası hastanelik oldu
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        Kamyondan tarihi eser fışkırdı! Değeri: 50 milyon TL!
        Kamyondan tarihi eser fışkırdı! Değeri: 50 milyon TL!
        Ötegezegende atmosfer keşfedildi
        Ötegezegende atmosfer keşfedildi
        İkinci bahar!
        İkinci bahar!
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
        Sivasspor'da golcü futbolcu Rey Manaj'a transfer teklifleri var
        Sivasspor'da golcü futbolcu Rey Manaj'a transfer teklifleri var
        Bülent Uygun: Zor bir maç bizi bekliyor
        Bülent Uygun: Zor bir maç bizi bekliyor
        Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
        Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
        Şarkışla'da "Sivas'a Şifa Olsun" projesi tanıtıldı
        Şarkışla'da "Sivas'a Şifa Olsun" projesi tanıtıldı
        Akıncılar'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliği
        Akıncılar'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliği