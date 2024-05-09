Şarkışla'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Şarkışla ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Şehit Doğan Kaya İlkokulu'nda sınıfları gezerek öğrencilere trafik ışığı olan ve olmayan kavşaklar ile yaya geçitlerinde nasıl hareket etmeleri gerektiğini uygulamalı anlattı.

Daha sonra öğrenciler trafik ekipleri ile okul önünde trafik kontrolü yaptı.

Uygulamada öğrenciler, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını ve emniyet kemeri takmalarını istedi.