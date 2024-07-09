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        Sivas'taki termal tesiste emeklilere yüzde 20 indirim uygulanacak

        Sivas Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü ile kentteki bir termal tesis arasında, emeklilere yönelik yüzde 20 indirim protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 14:34 Güncelleme: 09.07.2024 - 14:35
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        Sivas'taki termal tesiste emeklilere yüzde 20 indirim uygulanacak
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        Sivas Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü ile kentteki bir termal tesis arasında, emeklilere yönelik yüzde 20 indirim protokolü imzalandı.

        Sivas SGK'dan yapılan açıklamada, 2024 "Emekliler Yılı" kapsamında KRC Sivas Termal Otel İşletmeleri'nde indirim yapıldığı kaydedildi.

        Yıl sonuna kadar geçerli olacak protokol kapsamında işletme emeklilere yüzde 20 indirim yapacak.

        Protokol imza törenine katılan SGK İl Müdürü Vakkas Demir, il müdürlüğünün farklı sektörlerde de emeklilere ekstra indirim yapılması hususunda çalışma yürüttüğünü belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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