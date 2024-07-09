Sivas'taki termal tesiste emeklilere yüzde 20 indirim uygulanacak

Protokol imza törenine katılan SGK İl Müdürü Vakkas Demir, il müdürlüğünün farklı sektörlerde de emeklilere ekstra indirim yapılması hususunda çalışma yürüttüğünü belirtti.

Yıl sonuna kadar geçerli olacak protokol kapsamında işletme emeklilere yüzde 20 indirim yapacak.

Sivas Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü ile kentteki bir termal tesis arasında, emeklilere yönelik yüzde 20 indirim protokolü imzalandı.

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