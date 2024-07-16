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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde Karataş Yayla Şenliği düzenlendi

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde 24'üncü Karataş Yayla Şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 11:02 Güncelleme: 16.07.2024 - 11:02
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde Karataş Yayla Şenliği düzenlendi
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde 24'üncü Karataş Yayla Şenliği düzenlendi.

        Polat Deresi Köyleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen şenlikte konuşan Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

        İstanbul Pendik ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Cin ise Pendik genelinin Sivaslılardan oluştuğunu ifade ederek, şenliklerde olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Polat Deresi Köyleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yalçın Kaya da 6 köyün katılımıyla 24 yıldır düzenlenen şenliğinin her geçen yıl daha güzel olduğunu ifade etti.

        Etkinliğe katılanlar müzik eşliğinde eğlendi, çeşitli yarışmalarda dereceye girmeye çalıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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