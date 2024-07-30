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        Suşehri Lisesinin eski mezunları buluştu

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde 1986 ve 1987'de Suşehri Lisesi'nden mezun olanlar bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 12:02 Güncelleme: 30.07.2024 - 12:02
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        Suşehri Lisesinin eski mezunları buluştu
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde 1986 ve 1987'de Suşehri Lisesi'nden mezun olanlar bir araya geldi.

        İlçedeki bir kafede düzenlenen programa katılanlar okul günlerini yad etti, öğretmenlerini andı.

        Programı düzenleyen Sevda Cengiz Günaydın, Şirin Şahin ve Garip Aydüğün, katılanlara teşekkür etti.

        Yıllar sonra arkadaşlarıyla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Günaydın, "Gönül isterdi ki daha büyük organizasyonla bir arada olalım. Ulaşabildiğimiz sınıf arkadaşlarımızı davet ettik. Geçmiş yılları yad ettik. İnşallah bu organizasyonu daha geniş kapsamlı yapmayı arzu ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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