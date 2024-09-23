Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde rektörlük devir teslim töreni yapıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde rektörlük devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Üniversitede 8 yıl boyunca rektörlük görevini yürüten Prof. Dr. Alim Yıldız, görevini Prof. Dr. Ahmet Şengönül’e devretti.

Yıldız, Şengönül'e yeni görevinde başarı diledi.

Şengönül de yarım asırlık bir geçmişi olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi rektörlüğü görevine atanmış olmanın onurunu ve sorumluluğunu paylaşmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Üniversiteyi daha ileriye taşımak için büyük bir azimle çalışacağını belirten Şengönül, şunları kaydetti: