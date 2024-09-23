Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde rektörlük devir teslim töreni yapıldı

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde rektörlük devir teslim töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 19:05 Güncelleme: 23.09.2024 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde rektörlük devir teslim töreni yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde rektörlük devir teslim töreni gerçekleştirildi.

        Üniversitede 8 yıl boyunca rektörlük görevini yürüten Prof. Dr. Alim Yıldız, görevini Prof. Dr. Ahmet Şengönül’e devretti.

        Yıldız, Şengönül'e yeni görevinde başarı diledi.

        Şengönül de yarım asırlık bir geçmişi olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi rektörlüğü görevine atanmış olmanın onurunu ve sorumluluğunu paylaşmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

        Üniversiteyi daha ileriye taşımak için büyük bir azimle çalışacağını belirten Şengönül, şunları kaydetti:

        "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, ülkemizin köklü eğitim kurumlarından biri olarak bilimsel araştırmalarda, eğitimde ve topluma hizmette öncü bir rol üstlenmektedir. Bizler de bu mirası daha ileriye taşımak, öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin en iyi koşullarda çalışmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası alanda üniversitemizin adını daha fazla duyurmak için var gücümüzle çalışacağız."​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Beyrut'u vuruyor
        İsrail, Beyrut'u vuruyor
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Orta Doğu'da gözler Lübnan'da
        Orta Doğu'da gözler Lübnan'da
        23 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        23 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Polis katili böyle götürüldü
        Polis katili böyle götürüldü
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Lübnan'da son durum ne?
        Lübnan'da son durum ne?
        Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den haftalık hava tahmini
        Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den haftalık hava tahmini
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuç yok
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuç yok
        Engelli çobana sopalı işkence: Biri dövdü diğeri kayda aldı
        Engelli çobana sopalı işkence: Biri dövdü diğeri kayda aldı
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        Dolmabahçe'de parlıyorlar!
        Dolmabahçe'de parlıyorlar!
        İkinci veda
        İkinci veda
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Ablası, Türk mühendisle evlendi
        Ablası, Türk mühendisle evlendi
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"

        Benzer Haberler

        Şehit polis memuru Şeyda'yı, eşi tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı
        Şehit polis memuru Şeyda'yı, eşi tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı
        Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlan...
        Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlan...
        Yanan evin penceresinde mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı
        Yanan evin penceresinde mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı
        Sivas'ta evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Sivas'ta evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Ulaş'ta bir esnaf cami inşaatından elde ettiği geliri Filistin'e bağışladı
        Ulaş'ta bir esnaf cami inşaatından elde ettiği geliri Filistin'e bağışladı
        Sivas'ta devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı
        Sivas'ta devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı