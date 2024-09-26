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        Suşehri'nden kısa kısa

        Suşehri Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, İtfaiye Haftası kapsamında anaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 16:19 Güncelleme: 26.09.2024 - 16:19
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        Suşehri'nden kısa kısa
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        Suşehri Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, İtfaiye Haftası kapsamında anaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

        Anaokulu öğrencilerine itfaiye amiri Yalçın Kırılmaz ve ekibi tarafından itfaiye aracının genel tanıtımı yapılarak, afetler hakkında bilgi verildi.

        Geleceğin teminatı çocuklara çalışmalar hakkında bilgi verildiğini belirten Kırılmaz, "Yangın başta olmak üzere her türlü doğal afette, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

        Program sonunda AFAD tarafından bastırılan boyama kitapları öğrencilere dağıtıldı.

        - İçme suyu için kuyu çalışmalarına başlandı

        Suşehri ilçesinde, atıl durumda bulunan içme suyu kuyularının faaliyete geçirilmesi için çalışmalara başlandığı bildirildi.

        Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, içme suyu kuyularının bulunduğu bölgede incelemede bulundu.

        İlçede uzun süredir yaşanan içme suyu sorununu çözmek adına önemli adımlar atmaya başladıklarını ifade eden Kayaoğlu, "Atıl durumda kalan kuyuları yeniden aktif hale getirerek, şebekelerimize daha temiz su verilmesini sağlamak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. İnşallah kısa sürede bu çalışmaları tamamlayacağız." dedi.

        Öte yandan. Başkan Kayaoğlu, çarşı esnafı ile buluşarak istek ve önerileri dinledi.

        Esnafın her zaman yanında olduklarını ifade eden Kayaoğlu, "Suşehri'mizin kalkınması ve gelişmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bizler yerel yönetim olarak var gücümüzle her zaman destek vereceğiz." dedi.

        - Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği düzenlendi

        Öğretmenevi konferans salonunda Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Lisesi Orta Okulu ve Suşehri Eğitim Gönüllüleri Platformu tarafından düzenlenen etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Çeşitli sunumların yapıldığı programa, Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Tuncer ve İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Ersoy ile ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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