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        Uzmanından "meme kanserinde erken teşhis önemli" uyarısı

        Medicana Sivas Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Gömeç, meme kanserinde erken teşhisin önemli olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 12:50 Güncelleme: 03.10.2024 - 12:50
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        Uzmanından "meme kanserinde erken teşhis önemli" uyarısı
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        Medicana Sivas Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Gömeç, meme kanserinde erken teşhisin önemli olduğunu bildirdi.

        Gömeç, "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kadınlarda en sık görülen kanser türünün meme kanseri olduğunu belirtti.

        Meme kanserinin kendi kendine muayene ve tarama programları sayesinde erken teşhis edildiğinde tamamen iyileşebildiğini vurgulayan Gömeç, "40-50 yaş arasında her iki yılda bir, 50 yaş ve üzerinde ise her yıl mamografi çekilmesi gerekir." ifadesini kullandı.

        Kadınların ayda bir kez kendi kendilerini muayene etmelerinin de erken teşhis için önemli olduğunu aktaran Gömeç, şunları kaydetti:

        "Adet görenler için ideal zaman adet başladıktan sonraki 5-7’nci günler arasıdır. Adet görmeyenler ise ayın bir gününü belirlemeli ve kendi kendilerini muayene etmeli. Memedeki herhangi bir şişlik, çöküntü, kızarıklık, meme başının içine çökmesi, meme başından kanlı ya da şeffaf akıntı gelmesi doktora başvurma sebepleri olmalıdır. Erken tanı konulan hastaların tedavisinde yaklaşık yüzde 80’lere varan meme koruyucu cerrahi yapılabilmektedir. İleri hastalık durumlarında önce ilaç tedavisi ile kanseri küçültüp daha sonra meme koruyucu cerrahi yapılabilmektedir. Son yıllarda gelişen onkoplastik cerrahi teknikleri ile eskiden yapılan meme estetiğini bozan ameliyatlar artık sık yapılmamaktadır. Güncel cerrahi tekniklerle hem kanser tedavisi yapılırken hem de memenin estetik yapısı korunabilmektedir. Ayrıca memenin bazı ilerlemiş kanserlerinde ya da genetik geçiş tespit edilen hastalarda memenin içi boşaltılıp silikon protez ile yeniden meme estetiği sağlanabilmektedir. Meme kanseri tedavi edilebilir bir hastalıktır, yeter ki erken teşhis edilebilsin."

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