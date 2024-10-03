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        Sivas'ta taksi ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde taksi ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 22:20 Güncelleme: 03.10.2024 - 22:24
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        Sivas'ta taksi ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde taksi ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        F.K. (24) yönetimindeki 29 T 0408 plakalı ticari taksi, D-100 kara yolunun Suşehri ilçesi girişi sanayi rampasında önünde seyir halinde bulunan Nazım B. (58) idaresindeki 58 SD 057 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrildi.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Traktör sürücüsü Nazım B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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