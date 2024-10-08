Şarkışla'da üniversite öğrencilerine konferans verildi

Emniyet personeli de öğrencileri uyuşturucuyla mücadele, "Narkorehber", "Narkogençlik" ve "En iyi narkotik polisi anne" projeleri konusunda bilgilendirdi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Türk Kızılayı Şarkışla Şubesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mucadele Şubesi görevlileri, öğrencileri çeşitli konularda bilgilendirdi.

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