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        Şarkışla'da üniversite öğrencilerine konferans verildi

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 11:06 Güncelleme: 08.10.2024 - 11:24
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        Şarkışla'da üniversite öğrencilerine konferans verildi
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik konferans düzenlendi.

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Türk Kızılayı Şarkışla Şubesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mucadele Şubesi görevlileri, öğrencileri çeşitli konularda bilgilendirdi.

        Türk Kızılayı Şarkışla Şube Başkanı Ahmet Yılmaz, Kızılay’ın afet yardımları, kan bağışı kampanyaları, sosyal yardımlar ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

        Emniyet personeli de öğrencileri uyuşturucuyla mücadele, "Narkorehber", "Narkogençlik" ve "En iyi narkotik polisi anne" projeleri konusunda bilgilendirdi.

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