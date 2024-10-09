Sivas'ta tren kazası tatbikatı yapıldı

Temsili yaralıların kurtarılması ve yolcuların trenden tahliyesi AFAD, itfaiye, UMKE ve TCDD ekiplerince gerçekleştirildi.

Senaryoya göre, Sivas merkez istikametine giden yolcu treni ile karşı yönden gelen yük treni çarpıştı.

Sivas'ta İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve TCDD Bölge Müdürlüğü tarafından tren kazalarına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi.

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