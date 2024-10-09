Sivas'ta tren kazası tatbikatı yapıldı
Sivas'ta İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve TCDD Bölge Müdürlüğü tarafından tren kazalarına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi.
Sivas'ta İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve TCDD Bölge Müdürlüğü tarafından tren kazalarına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi.
AFAD İl Müdürlüğü ve TCDD Bölge Müdürlüğü öncülüğünde Sivas-Malatya kara yolunda bulunan Taşlıdere mevkisinde tren kazası tatbikatı yapıldı.
Senaryoya göre, Sivas merkez istikametine giden yolcu treni ile karşı yönden gelen yük treni çarpıştı.
Temsili yaralıların kurtarılması ve yolcuların trenden tahliyesi AFAD, itfaiye, UMKE ve TCDD ekiplerince gerçekleştirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.