Sivas ve Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı tutuklandı

Operasyonda 19 parça halinde yaklaşık 74 bin 79 kullanımlık sentetik uyuşturucu, 1263 sentetik ecza, 3 uyuşturucu hap, 37,16 gram esrar, 3 tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 134 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, uyuşturucu madde ticari yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

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