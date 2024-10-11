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        Sivas ve Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı tutuklandı

        Sivas ve Antalya'da uyuşturucu madde ticari yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 19:36 Güncelleme: 11.10.2024 - 19:36
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        Sivas ve Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı tutuklandı
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        Sivas ve Antalya'da uyuşturucu madde ticari yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, uyuşturucu madde ticari yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 19 parça halinde yaklaşık 74 bin 79 kullanımlık sentetik uyuşturucu, 1263 sentetik ecza, 3 uyuşturucu hap, 37,16 gram esrar, 3 tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 134 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 18 şüpheli Sivas ve Antalya'da düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Sivas Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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