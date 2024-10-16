Sivas'ta gümrük kaçağı 31 cep telefonu ele geçirildi
Sivas'ta polis ekiplerince gümrük kaçağı 31 cep telefonu ele geçirildi.
Sivas'ta polis ekiplerince gümrük kaçağı 31 cep telefonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte faaliyet gösteren bazı iş yerlerinde gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarlarının satıldığı bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 iş yeri, 3 ikamet ve 2 araçta arama yaptı.
Aramada gümrük kaçağı 31 cep telefonu, 66 şarj adaptörü ve kablosu, 18 batarya bulundu, 3 şüpheliye "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla işlem yapıldı.
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