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        Sivas'ta gümrük kaçağı 31 cep telefonu ele geçirildi

        Sivas'ta polis ekiplerince gümrük kaçağı 31 cep telefonu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 17:03 Güncelleme: 16.10.2024 - 17:03
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        Sivas'ta gümrük kaçağı 31 cep telefonu ele geçirildi
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        Sivas'ta polis ekiplerince gümrük kaçağı 31 cep telefonu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte faaliyet gösteren bazı iş yerlerinde gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarlarının satıldığı bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 iş yeri, 3 ikamet ve 2 araçta arama yaptı.

        Aramada gümrük kaçağı 31 cep telefonu, 66 şarj adaptörü ve kablosu, 18 batarya bulundu, 3 şüpheliye "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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