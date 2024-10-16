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        Sivas pastırması Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili yolunda

        Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, Sivas pastırmasının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alması için başvuruda bulunduklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 17:06 Güncelleme: 16.10.2024 - 17:11
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        Sivas pastırması Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili yolunda
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        Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, Sivas pastırmasının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alması için başvuruda bulunduklarını belirtti.

        Karakaya, yaptığı yazılı açıklamada, Sivas pastırmasının 2022'de Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescili aldığını anımsattı.

        Avrupa Birliği tescili için de çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Karakaya, "11 Ekim 2024'te başvurumuz AB Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğüne gerçekleştirilmiş olup, ön incelemesi olumlu bir şekilde tamamlanarak kayıtlarda yerini almıştır." ifadesini kullandı.

        Karakaya, güvenilir gıdada coğrafi işaretli ürünlere ilginin oldukça arttığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

        "İlimizde pastırma yapımında kullanılan etler genellikle yerli hayvanlardan temin edilir ve geleneksel yöntemlerle işlenir. Yapım sürecinde etin seçimi ve hazırlığı çok önemlidir. Etin yağı ve sinirleri temizlenir, büyük parçalar halinde kesilir. Sivas kaynak tuzu ile ovulan etler, belirli bir süre boyunca tuzda bekletilir. Tuzlanan etler, Sivas'ın kuru havasında açık havada kurutulur. Kurutulan etler, baharat, sarımsak ve çemen otu karışımı ile kaplanır. Çemenle kaplanan pastırmalar, birkaç hafta boyunca dinlendirilir ve lezzetlerinin oturması sağlanır. Sivas pastırmasının kendine has aroması ve dokusunun arkasındaki sır, bu geleneksel yöntemlerden gelir."

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        Galeri

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