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        Altı ülkeden doğaseverler fidan dikimine katkı için Sivas'ta buluştu

        Sivas'ın Zara ilçesinde bir araya gelen 6 ülkeden doğaseverler, öğrencilerin de desteği ile 12 bin çam fidanını toprakla buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 11:01 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:08
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        Altı ülkeden doğaseverler fidan dikimine katkı için Sivas'ta buluştu
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        Sivas'ın Zara ilçesinde bir araya gelen 6 ülkeden doğaseverler, öğrencilerin de desteği ile 12 bin çam fidanını toprakla buluşturacak.

        Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları programı kapsamında Almanya, Japonya, Rusya, Fas, İtalya ve Fransa'dan doğaseverler, Zara ilçesine geldi.

        Gönüllüler, Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği organizesinde ilçe merkezindeki Orman Genel Müdürlüğüne bağlı orman arazisinde kurulan Cumhuriyet Ormanı'nda 12 bin sarı çam ve kara çam fidanının dikimine başladı.

        Zara Orman İşletme Müdürlüğü mühendislerinin bilgilendirme yaptığı gönüllüler, 15 gün boyunca sahada ağaçlandırma çalışması gerçekleştirecek.

        Ağaçlandırma çalışmalarına Cumhuriyet Üniversitesi Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulundan öğretim üyeleri ve 150 öğrenci de katılıyor.

        Gönüllüler adına açıklamada bulunan ekip lideri Hazal Uysal, Yeşil Zara Gönüllüleri Derneğinin organizesinde ilçeye geldiklerini söyledi.

        Türkiye'de bu tür etkinlikleri yapan az sayıda yerel oluşum bulunduğunu belirten Uysal, "Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinden buraya ağaç dikmeye geldik. Bu konuda bize öncülük eden dernek yöneticilerine ve üyelerine teşekkür ediyoruz." dedi.

        - Fidan dikimine öğrenciler de destek verdi

        Bu tür etkinliklere ihtiyaç olduğunu ifade eden Uysal, şunları kaydetti:

        "Ne yazık ki özellikle son yıllarda çok fazla orman yangını oluyor, ağaçlarımızı kaybediyoruz. Yurt dışından gelen gönüllülerimiz burada daha fazla kalmak istiyor. Seneye çoğu tekrar gelmeyi düşündüklerini söylüyor. Fidan dikimi yapıyoruz ve buradaki insanlar bize çok yardımcı oluyor. Üniversitemizden 150 öğrenci yardıma geldi. Onlarla beraber fidan diktik."

        Fransa'dan gelen Robin Parsa ise Zara'nın çok güzel bir ilçe olduğunu dile getirdi.

        Zara'da bulunmaktan çok mutlu olduğunu belirten Parsa, "Farklı insanlar tanıdığıma çok sevindim, yemeklere bayıldım. Türk yemeklerini çok seviyorum. Umarım Zara'da diktiğimiz fidanlarımız büyür ve bu dağları yeşil görebiliriz. Daha önce Trabzon, Kapadokya, Antalya, Efes, Bergama, İzmir, İstanbul'u görme imkanım oldu." diye konuştu.

        Japonya'dan ekibe dahil olan Kokoa Tanıgawa da bu tür etkinliklere daha önce 3 kez katıldığını söyledi.

        Finlandiya, Almanya, İtalya ve son olarak Türkiye'de gönüllülük faaliyetlerine katıldığını belirten Kokoa Tanıgawa, "Sadece fiziki olarak değil, aynı zamanda zihinsel olarak da burada çalışıyoruz. Ağaçların büyümesi için aralarında ne kadar mesafe bulunması gerektiğini hesaplıyoruz. Aslında kolay bir iş ama zor olan kısmı kazmak. Türkiye'ye ilk kez geliyorum ve burasını çok sevdim." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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