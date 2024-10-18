Şarkışla'da öğrenciler ve öğretmenler şehit annesini ziyaret etti
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğrenciler ve öğretmenler, 2012 yılında Şırnak Beytüşşebap'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yıldırım Kuzucular'ın annesini ziyaret etti.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğrenciler ve öğretmenler, 2012 yılında Şırnak Beytüşşebap'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yıldırım Kuzucular'ın annesini ziyaret etti.
Akçakışla Ortaokulu öğretmen ve öğrenci, ziyarette şehidin annesi Rahime Kuzucular ile sohbet etti.
Kendisini ziyaret eden öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Kuzucular, "Çok gurur verici ama çok da büyük bir acı. Allah razı olsun. Şehitlerin gelmemesini istiyorum. Türkiye'mize sahip çıksınlar." dedi.
Okul Müdürü Gökhan Karademir de "Amacımız, öğrencilerimize milli birlik, beraberlik, vatan sevgisi ve şehitlik konularında farkındalık kazandırmak. Aziz şehidimizin ailesinin her zaman yanında olduğumuzu göstermek istedik." ifadelerini kullandı.
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