Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:BGGrup 4 Eylül
Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil
Net Global Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Camara, Sonko (Dk. 82 Poungouras), Uğur Çiftçi, Moutoussamy (Dk. 83 Emrah Başsan), Charisis, Pritchard (Dk. 10 Turgunboev), Rodrigues (Dk. 68 Menig), Koita (Dk. 68 Balde), Manaj
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 73 Kerim Alıcı), Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Diack (Dk. 58 Recep Burak Yılmaz), Pedro (Dk. 85 Strandberg), Bamgboye (Dk. 58 Fernandes), Rivas (Dk. 85 Boutobba), Aboubakar
Goller: Dk. 43 ve 73 (Penaltıdan) Manaj, Dk. 79 Camara (Net Global Sivasspor), Dk. 45+2 Rivas, Dk. 61 Calvo (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Manaj (Net Global Sivasspor), Dk. 36 Diack (Atakaş Hatayspor)
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