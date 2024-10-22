Sivasspor'da Pritchard'ın adalesinde "yırtık" tespit edildi

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde, pazar günü sahamızda Atakaş Hatayspor ile oynadığımız karşılaşmanın 10. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan sporcumuz Alex Pritchard'a yapılan MR görüntülemesi sonucunda, sağ arka adalesinde yırtık tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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