Sivas'ta tır ile çarpışan cipteki 2 kişi yaralandı
Sivas'ta tır ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sivas'ta tır ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
C.K. yönetimindeki 58 AFC 144 plakalı cip, Kızılırmak Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda H.A'nın kullandığı 58 ADH 957 plakalı tırla çarpıştı.
Cipteki sürücü ile M.K'nin yaralandığı kaza sebebiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, gelen sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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