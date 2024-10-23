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        Sivas'ta tır ile çarpışan cipteki 2 kişi yaralandı

        Sivas'ta tır ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 13:10 Güncelleme: 23.10.2024 - 13:28
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        Sivas'ta tır ile çarpışan cipteki 2 kişi yaralandı
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        Sivas'ta tır ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        C.K. yönetimindeki 58 AFC 144 plakalı cip, Kızılırmak Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda H.A'nın kullandığı 58 ADH 957 plakalı tırla çarpıştı.

        Cipteki sürücü ile M.K'nin yaralandığı kaza sebebiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, gelen sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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