Sivas'ta 215 litre kaçak alkol ele geçirildi

Sivas'ta 215,5 litre kaçak alkol ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla il merkezinde Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Sahte ve kaçak el yapımı alkol üretimi ve satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere ait iş yeri, 3 ikamet ve 1 araçta yapılan aramada, 215,5 litre el yapımı kaçak alkol, 10 alkol yapım kiti, 500 alkol satışında kullanılan şişe ve 1 fıçı ele geçirildi.