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        Sivas'ta 215 litre kaçak alkol ele geçirildi

        Sivas'ta 215,5 litre kaçak alkol ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 16:23 Güncelleme: 23.10.2024 - 16:31
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        Sivas'ta 215 litre kaçak alkol ele geçirildi
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        Sivas'ta 215,5 litre kaçak alkol ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla il merkezinde Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

        Sahte ve kaçak el yapımı alkol üretimi ve satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere ait iş yeri, 3 ikamet ve 1 araçta yapılan aramada, 215,5 litre el yapımı kaçak alkol, 10 alkol yapım kiti, 500 alkol satışında kullanılan şişe ve 1 fıçı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, hakkında yasal işlem yapılan diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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