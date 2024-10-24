Şarkışla'da yapımı tamamlanan grup köy yolu ulaşıma açıldı

Yapımı tamamlanan yolun ulaşıma açılmasıyla köyler arasındaki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale geleceğini söyleyen Öztürk, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bu çalışmaları sürdürmekteyiz. Bu projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

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