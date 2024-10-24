Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Şarkışla'da yapımı tamamlanan grup köy yolu ulaşıma açıldı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yapımı tamamlanan grup köy yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 10:14 Güncelleme: 24.10.2024 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şarkışla'da yapımı tamamlanan grup köy yolu ulaşıma açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yapımı tamamlanan grup köy yolu ulaşıma açıldı.

        Şarkışla Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin, 2024 yılı yatırım programında yer alan Şarkışla-Bozkurt-Sarıkavak grup köy yolunda çalışmalar tamamlandı.

        Yaklaşık 1 ay süren yol yapım çalışmalarının ardından 11 kilometrelik yolun temel malzeme temini, serme ve sıkıştırma işlemleri tamamlanarak ulaşıma açıldı.

        Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, ulaşıma açılan yolun hayırlı olmasını diledi.

        Yapımı tamamlanan yolun ulaşıma açılmasıyla köyler arasındaki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale geleceğini söyleyen Öztürk, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bu çalışmaları sürdürmekteyiz. Bu projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        Ömer Öcalan Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti
        Ömer Öcalan Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti
        Korkma!
        Korkma!
        İlaca zam geldi
        İlaca zam geldi
        Yine duran top, yine gol!
        Yine duran top, yine gol!
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        Sıradışı partiye baskın: Çok sayıda gözaltı var
        Sıradışı partiye baskın: Çok sayıda gözaltı var
        İsrail medyası: Tel Aviv İran'a saldırmak üzere
        İsrail medyası: Tel Aviv İran'a saldırmak üzere
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        MSB: 32 hedef başarılı şekilde imha edildi
        MSB: 32 hedef başarılı şekilde imha edildi
        NATO ve BM Genel Sekreterlerinden TUSAŞ açıklaması
        NATO ve BM Genel Sekreterlerinden TUSAŞ açıklaması
        'Kirli eller kırılacak'
        'Kirli eller kırılacak'
        TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden peş peşe tepkiler
        TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden peş peşe tepkiler
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Harris Trump'ın 'faşist' olduğunu düşünüyor mu?
        Harris Trump'ın 'faşist' olduğunu düşünüyor mu?
        "Korku filmi bu kez kabusa dönüşmedi"
        "Korku filmi bu kez kabusa dönüşmedi"

        Benzer Haberler

        Şarkışla'da öğrenciler Türk Kızılay'a kan bağışladı
        Şarkışla'da öğrenciler Türk Kızılay'a kan bağışladı
        Şarkışla'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Şarkışla'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'a konuk olacak
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'a konuk olacak
        TUSAŞ saldırısında Sivaslı kalite kontrol görevlisi Coşkun şehit oldu
        TUSAŞ saldırısında Sivaslı kalite kontrol görevlisi Coşkun şehit oldu
        Sivas'ta 215 litre kaçak alkol ele geçirildi
        Sivas'ta 215 litre kaçak alkol ele geçirildi
        Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü