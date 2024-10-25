Ulaş'ta öğrenciler "Yöresel Değerlerimiz" sergisi açtı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğrenciler tarafından "Yöresel Değerlerimiz" sergisi açıldı.

Baharözü Köyü Ortaokulu Müdürü Yasin Zileli, yeni maarif modeli çerçevesinde değişen müfredatla birlikte 5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde yöreye ait el işlemelerinden oluşan sergi açtıklarını söyledi.

Sosyal bilgiler öğretmeni Uğur Gözübüyük öncülüğünde açılan sergide öğrencilerin annelerinin yıllar önce ördüğü iğne oyası, lif, patik, çorap, yelek ve kaşkol gibi el emeği göz nuru eserleri okula getirdiklerini belirten Zileli, "Öğrencilerimiz sergideki yöresel el işlemelerini görerek bu şekilde hem yöresel değerlerini tanıyor hem de geçmişte kullanılan malzemeleri bu sergide görmüş oluyor." dedi.