TEKNOFEST'te dereceye giren öğrencilerden Vali Şimşek'e ziyaret

Adana'da düzenlenen "TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali"nde Sivas’tan dereceye giren öğrenciler Vali Yılmaz Şimşek’i makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri TEKNOFEST 2024'te iki üçüncülük derecesi elde etti.

Bilişim teknolojileri öğretmeni Doğan Erol danışmanlığında öğrenciler Kerem Mert Kor ve Halil Yiğit Şenol'dan oluşan Orman Korucuları takımı İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması çevre kategorisinde üçüncü oldu.