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        TEKNOFEST'te dereceye giren öğrencilerden Vali Şimşek'e ziyaret

        Adana'da düzenlenen "TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali"nde Sivas'tan dereceye giren öğrenciler Vali Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 15:04 Güncelleme: 25.10.2024 - 15:11
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        TEKNOFEST'te dereceye giren öğrencilerden Vali Şimşek'e ziyaret
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        Adana'da düzenlenen "TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali"nde Sivas’tan dereceye giren öğrenciler Vali Yılmaz Şimşek’i makamında ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri TEKNOFEST 2024'te iki üçüncülük derecesi elde etti.

        Bilişim teknolojileri öğretmeni Doğan Erol danışmanlığında öğrenciler Kerem Mert Kor ve Halil Yiğit Şenol'dan oluşan Orman Korucuları takımı İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması çevre kategorisinde üçüncü oldu.

        Süleyman Gürbüz, Mehmet Asaf Aydın ve Alperen Baş'tan oluşan takım ise Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması temel kategorisinde üçüncü oldu.

        Vali Şimşek, ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan ekibi kutladı.

        Gençlerin ülkenin yerli ve milli teknolojisinin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağını belirten Şimşek, "Tebrik ediyorum, bizler sizlerin her zaman yanındayız. TEKNOFEST gençliğini her zaman destekliyoruz. İnşallah sizler yerli ve milli teknolojimize katkılar sunmaya devam edeceksiniz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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