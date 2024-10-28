İç Anadolu'da Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Vali Mehmet Ali Özkan, Garnizon Komutanı Hava İkmal Albay Mustafa Murat Hasbioğlu ve Belediye Başkanı Kazım Arslan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törene, il müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Nevşehir Hükümet Konağı'ndaki önündeki törende, Vali Ali Fidan, Garnizon Komutanlığı adına Hava Kıdemli Albay Hasan Şimşek ve Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Bor Garnizon Komutanı Albay Özcan Yetiş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrencilerin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.

Sivas'ta Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu ile Belediye Başkanı Adem Uzun, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.