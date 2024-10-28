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        İç Anadolu'da Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor

        Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Niğde, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'ta, Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma törenleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 14:36 Güncelleme: 28.10.2024 - 14:36
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        İç Anadolu'da Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor
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        Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Niğde, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'ta, Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma törenleri düzenlendi.

        Sivas'ta Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu ile Belediye Başkanı Adem Uzun, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

        - Kayseri

        Kayseri'de Vali Gökmen Çiçek, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrencilerin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.

        - Kırıkkale

        Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunduğu törene, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Niğde

        Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Bor Garnizon Komutanı Albay Özcan Yetiş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törene, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        - Nevşehir

        Nevşehir Hükümet Konağı'ndaki önündeki törende, Vali Ali Fidan, Garnizon Komutanlığı adına Hava Kıdemli Albay Hasan Şimşek ve Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törene, il müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Vali Fidan, törenin ardından alandaki öğrencilerle sohbet etti.

        - Kırşehir

        Kırşehir'de Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Murat Sefa Demiryürek, Garnizon Komutanı Albay Cezmi Özay ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törene, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Yozgat

        Yozgat'ta etkinlikler kapsamında ilk olarak şehitlik ziyaret edildi.

        Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Vali Mehmet Ali Özkan, Garnizon Komutanı Hava İkmal Albay Mustafa Murat Hasbioğlu ve Belediye Başkanı Kazım Arslan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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