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        Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 15:47 Güncelleme: 29.10.2024 - 15:55
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        Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlı ekip, minyatür kale maç ve şut çalışması yaptı.

        Futbolcularla teknik heyet, antrenmanda Türk bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        Sivasspor, 2 Kasım Cumartesi günü oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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