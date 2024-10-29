Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlı ekip, minyatür kale maç ve şut çalışması yaptı.
Futbolcularla teknik heyet, antrenmanda Türk bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Sivasspor, 2 Kasım Cumartesi günü oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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