Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışan kırmız-beyazlı ekip, taktik programla idmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Net Global Sivasspor ile Çaykur Rizespor, 2 Kasım Cumartesi günü saat 13.30’da BG Grup 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak.
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