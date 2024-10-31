Şarkışla'da 10 motosiklet trafikten men edildi

Denetimlerde 73 motosikleti kontrol eden ekipler, 41 sürücüye cezai işlem uyguladı, 10 motosikleti trafikten men etti.

Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede trafik denetimi yaptı.

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