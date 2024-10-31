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        Şarkışla'da 10 motosiklet trafikten men edildi

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 41 araç sürücüsüne ceza yazıldı, 10 motosiklet trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 10:28 Güncelleme: 31.10.2024 - 10:43
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        Şarkışla'da 10 motosiklet trafikten men edildi
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 41 araç sürücüsüne ceza yazıldı, 10 motosiklet trafikten men edildi.

        Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede trafik denetimi yaptı.

        Denetimlerde 73 motosikleti kontrol eden ekipler, 41 sürücüye cezai işlem uyguladı, 10 motosikleti trafikten men etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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