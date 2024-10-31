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        Şarkışla'da zabıta ekipleri marketleri denetledi

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 11:08 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:09
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        Şarkışla'da zabıta ekipleri marketleri denetledi
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı.

        Şarkışla Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde ürün gramajı raf ve kasa fiyat uyumu, ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen ve düzen standartlarına uyum konusunda denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde bazı marketlerde kasa ve reyon fiyatları arasında uyumsuzluklar tespit edildi.

        Eksik veya kusurlu bulunan ürünler reyonlardan kaldırılırken hijyen ve düzen koşullarına uymayan işletmelere de ihtarname yapıldı.

        Şarkışla Belediyesi zabıta ekipleri, halkın sağlığını ve haklarını koruma amacı taşıyan denetimlerin devam edeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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