Şarkışla'da zabıta ekipleri marketleri denetledi

Eksik veya kusurlu bulunan ürünler reyonlardan kaldırılırken hijyen ve düzen koşullarına uymayan işletmelere de ihtarname yapıldı.

Denetimlerde bazı marketlerde kasa ve reyon fiyatları arasında uyumsuzluklar tespit edildi.

Şarkışla Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde ürün gramajı raf ve kasa fiyat uyumu, ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen ve düzen standartlarına uyum konusunda denetim gerçekleştirdi.

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