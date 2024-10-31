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        Sivas İl Genel Meclis Başkanı Şarkışla, Ulaş ilçesini ziyaret etti

        Sivas İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Şarkışla, Ulaş ilçesinde temaslarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 13:37 Güncelleme: 31.10.2024 - 13:53
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        Sivas İl Genel Meclis Başkanı Şarkışla, Ulaş ilçesini ziyaret etti
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        Sivas İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Şarkışla, Ulaş ilçesinde temaslarda bulundu.

        Şarkışla, Ulaş İl Genel Meclis üyeleri Murat Atalay ve Mehmet Ali Kuşkaya ile Kaymakam Emre Zafer ve Belediye Başkanı Turan İlbey'i ziyaret etti.

        2016 yılında "Ulusal öneme haiz sulak alan" olarak tescil edilen Tecer ırmağıyla beslenen yaban kuşların barındığı Ulaş Gölü'nde de incelemelerde bulunan Şarkışla, göldeki su seviyesinin düşmesinin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

        Daha sonra il genel meclis üyeleri ile Hürriyet Mahallesi'nde bulunan ve yatılı okul binasında da incelemelerde bulunan Şarkışla, binanın tekrar kullanıma sunulması için çalışma yapacağını ifade etti.

        Ziyaretlerinin amacının vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve devletin imkanları doğrultusunda hizmet sunmak olduğunu belirten Şarkışla "Vatandaşların beklenti ve ihtiyaçlarını doğrudan dinleyerek çalışmaları şekillendireceğiz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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