Şarkışla'da minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde motosikletin minibüsle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde motosikletin minibüsle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
B.P. (53) yönetimindeki 58 AEF 725 plakalı motosiklet, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda Ş.U'nun (55) kullandığı 58 M 9666 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü B.P. ile motosikletteki K.P. (18) yaralandı.
Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Motosiklettekilerin, sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçmaya çalışırken kazanın meydana geldiği öğrenildi.
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