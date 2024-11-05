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        Şarkışla'da minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde motosikletin minibüsle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 10:13 Güncelleme: 05.11.2024 - 10:22
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        Şarkışla'da minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Sivas’ın Şarkışla ilçesinde motosikletin minibüsle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        B.P. (53) yönetimindeki 58 AEF 725 plakalı motosiklet, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda Ş.U'nun (55) kullandığı 58 M 9666 plakalı minibüsle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü B.P. ile motosikletteki K.P. (18) yaralandı.

        Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Motosiklettekilerin, sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçmaya çalışırken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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