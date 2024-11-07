Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 12:41 Güncelleme: 07.11.2024 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        S.C. yönetimindeki 58 AFN 091 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Gültepe Mahallesi Sultanşehir Bulvarı yan yolda yolun karşısına geçmeye çalışan T.Ç'ye (20) çarptı.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan T.Ç. kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından sürücü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        Trump'ın Ukrayna politikası ne olacak?
        Trump'ın Ukrayna politikası ne olacak?
        Obama'dan Trump'a tebrik
        Obama'dan Trump'a tebrik
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        Zürafalı gönderme
        Zürafalı gönderme
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        Trump'ın zaferi dünya basınında
        Trump'ın zaferi dünya basınında
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Davalarım var" diyerek 125 milyon lira dolandırdı!
        "Davalarım var" diyerek 125 milyon lira dolandırdı!
        "Gri bulutları dağıttı"
        "Gri bulutları dağıttı"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Tuzla'da dehşete düşüren görüntü
        Tuzla'da dehşete düşüren görüntü
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

        Benzer Haberler

        Parçalanmış bebek cesedini mezardan tilki çıkarmış
        Parçalanmış bebek cesedini mezardan tilki çıkarmış
        Sivasspor, Süper Lig'de son 5 sezonun en iyi dönemini geçiriyor
        Sivasspor, Süper Lig'de son 5 sezonun en iyi dönemini geçiriyor
        Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivas'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 12 zanlı yakalandı
        Sivas'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 12 zanlı yakalandı
        Kendini askeri personel olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı
        Kendini askeri personel olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı
        Ulaş Anaokulu öğrencileri tiyatro oyunu izledi
        Ulaş Anaokulu öğrencileri tiyatro oyunu izledi